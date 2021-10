BAGNOLO Shopping in sicurezza al Mantova Village. Per consentire una permanenza senza correre alcun rischio e aderire alle nuove normative del governo per prevenire il diffondersi della pandemia, il Village ha stretto una partnership con il Laboratorio Analisi L.I.R. Spa di Bagnolo San Vito.

Senza necessità di prenotazione, sarà possibile effettuare direttamente al Village tutta la gamma dei tamponi anti-covid 19.

Basterà recarsi presso l’Info Point per essere indirizzati allo spazio destinato o andare direttamente all’unità S4, posizionata tra i negozi Calzedonia e Bassetti, ed effettuare in pochi minuti l’esame prescelto. Un servizio in più che la Direzione del Village ha ritenuto di accettare di mettere a disposizione di clienti e dipendenti per la loro tutela e comodità.

Nello specifico sarà possibile effettuare il tampone “Rapido”, con esito immediato e rilascio green pass al costo di 14 euro, il “Molecolare” sia tradizionale che salivare, con esito nelle 24 h e conseguente rilascio di green pass a 50 euro, oltre all’esame sierologico anticorpi a 30 euro.

Il servizio partirà da venerdì 15 ottobre, dalle 9 alle 12, proseguirà nel week end, sabato e domenica dalle 9 alle 16 e lunedì ancora di mattina dalle 9 alle 12.

Sarà possibile conoscere i giorni e gli orari successivi consultando il sito internet del Village all’indirizzo www.mantovavillage.it o telefonando all’Info Point allo 0376 25041.