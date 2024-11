Traffico di droga nella propria abitazione: coppia agli arresti

CANNETO I Carabinieri della Stazione di Canneto sull’Oglio da alcuni giorni avevano notato un viavai di persone, non del luogo, che si recavano in un’abitazione in svariati orari del giorno. Il dubbio iniziale si è trasformato in certezza quando i militari, dopo aver fermato un 48nne di Asola, visto uscire dalla casa sospetta, lo hanno trovato in possesso di 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Il soggetto è stato così segnalato alla Prefettura di Mantova quale assuntore di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, però, hanno voluto approfondire gli accertamenti. Quando gli usufruttuari dell’abitazione sono usciti, sono stati subito bloccati e controllati dai Carabinieri della Stazione di Canneto sull’Oglio. L’operazione di polizia è continuata all’interno dell’appartamento in uso dove la coppia, lui 33nne straniero e lei 35nne mantovana, deteneva una piccola “santa barbara” della droga. A nulla è valso il tentativo posto in essere dagli stessi di opporre resistenza ai Carabinieri affinché non perquisissero la casa, cercando di disfarsi di vari involucri, subito recuperati. I militari hanno così rinvenuto 12 grammi di “cocaina”, già suddivisa in dosi, nonché materiale idoneo alla pesatura della stessa e per il suo confezionamento, nonché 3.600 Euro in banconote di vario taglio, probabile provento della vendita di detta sostanza stupefacente. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e la coppia è stata dichiarata in arresto. Per loro si sono così spalancate le porte di ingresso del carcere di Mantova, in quanto ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La successiva udienza per direttissima ha sortito la convalida dell’arresto operato dai Carabinieri di Canneto sull’Oglio, e la remissione in libertà della coppia, con la misura del divieto di ritorno nella provincia di Mantova a carico dello straniero.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.