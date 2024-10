Atletica – Libertas, Emily Meneghinello agli Italiani Cadetti

Mantova E’ un 2024 decisamente interessante per i giovani della Libertas Mantova. Il club cittadino può vantare ben quattro atleti che hanno conquistato il pass per i Campionati Italiani: tra gli Allievi Morad Allali ha corso i 2000 siepi, tra gli Juniores Gabriele Di Giacomo protagonista nel salto triplo e Salvatore Savaia nei 3000 siepi. Ora è giunto il momento di Emily Meneghinello, che tra le Cadette parteciperà con la Lombardia ai Tricolori Individuali e per Regioni, alla gara dei 300m. Infatti, la giovane promessa in maglia arancione partirà venerdì per Caorle.

Le batterie sono in programma sabato alle ore 12.35 e le finali domenica alle ore 9.50. Emily si presenta con l’ottavo tempo in tutta Italia (40’’54) e punta decisa a conquistare un posto nella finale dei primi. «Se lo meriterebbe – afferma il tecnico della Libertas Grazia Attene – per la sua serietà e per l’impegno che mette in ogni allenamento».