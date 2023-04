Basket serie A2 m – Coach Zanco: “Staff, buttata un’occasione”. Iannuzzi: “Sbagliato l’approccio”

Rieti Dopo il successo nel derby con la Juvi Cremona, in casa Staff si respirava un clima di grande fiducia. Invece è arrivata una sconfitta che lascia parecchio amaro in bocca, se non altro perchè giunta al supplementare. Coach Nicolas Zanco analizza così la gara: «Prima di tutto – premette – faccio i complimenti a Rieti: ha giocato con la mentalità di una squadra che doveva vincere a tutti i costi. Quanto a noi, abbiamo fatto buone cose soltanto nella ripresa. La gara è stata decisa da due episodi nel finale. In particolare, non abbiamo avuto la lucidità di lottare a rimbalzo su Tucker e abbiamo subìto un canestro davvero sanguinoso». Eppure nel terzo quarto la Staff è salita in cattedra: «C’è stato un calo di Rieti – osserva Zanco – , ma il break decisivo è avvenuto nel secondo periodo di gioco. Sherrill è stato molto importante a livello realizzativo, ma il quinto fallo di Ross ci ha condizionato tanto. Veronesi ci è un po’ mancato nel tiro da 3, ha avuto una serata difficile. Da Janelidze mi aspetto un impatto più aggressivo». La chiusura del coach biancorosso è lapidaria: «Peccato, abbiamo buttato via un’occasione importante. Non possiamo permetterci di giocare in modo troppo morbido in attacco e in difesa».

Dal tecnico il microfono passa ad Antonio Iannuzzi, autore di 13 punti: «Com’è spesso capitato in questa stagione, abbiamo sbagliato l’approccio alla partita. Ciò ha creato un grande gap già nei primi 20 minuti, entrare in campo così poco determinati dà fiducia alla squadra avversaria. Rieti è stata brava a punirci in ogni errore e a metterci in difficoltà. Non possiamo iniziare una partita in questo modo, è evidente, ma non ci è ancora entrato in testa. Dobbiamo capirlo il prima possibile, sperando che non sia troppo tardi». Un’analisi schietta, quella del centro biancorosso. Comunque nulla è compromesso: sabato a Casale Monferrato la Staff è attesa all’ennesimo riscatto.