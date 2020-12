Basket serie A2 m – Purrone: “MantovAgricoltura in griglia play off”

SAN GIORGIO Il 2020 è stato archiviato dal MantovAgricoltura con una sconfitta. La squadra di Massimo Borghi sabato sera si è arresa a Torre Boldone all’Edelweiss Fassi Albino di Monica Stazzonelli. Questo era il terzultimo impegno dell’andata; il penultimo sarà sabato 2 gennaio al Dlf col Vicenza, poi il 13 il recupero con l’Alperia Bolzano. A proposito di recuperi, oggi è in programma Carugate-Alpo e domani si gioca Alperia Bolzano-Sarcedo.

«A Torre Boldone la squadra non ha iniziato per il verso giusto – ricorda il presidente Antonio Purrone – Le nostre avversarie si sono mostrate precise nel tiro. Il merito nostro è stato quello di non scoraggiarci, tanto che le orobiche sono state raggiunte e superate. Penso che avremmo anche potuto vincere, ma Albino alla fine è riuscito a concretizzare di più. Ha vinto la sua voglia di sfruttare in pieno il turno casalingo».

Per completare di fatto l’andata, nel Girone Nord alle atlete di MantovAgricoltura mancano gli impegni casalinghi con Vicenza e Alperia Bolzano: «L’obiettivo per questa stagione è quello di riuscire a centrare i play off – conclude il presidente – Se il campionato terminasse oggi saremmo dentro la griglia dei playoff; al momento siamo in una buona posizione di classifica. Bisogna che le ragazze lavorino con tanto impegno negli allenamenti, in tutta serenità ed è importante cercare di essere continue in partita e limitare gli errori. Abbiamo la possibilità di migliorare e crescere ancora. Durante questa breve sosta natalizia solo allenamenti in palestra per preparare il match interno col Vicenza. Non sarà un impegno facile, poi il 13 abbiamo il recupero casalingo con Bolzano. Giocando al Dlf cercheremo di fare del nostro meglio per spuntarla. A volte non dipende da noi, ci sono anche gli avversari».

Difficile che contro le beriche rientri Sofia Bottazzi. Coach Max Borghi conta di averla per la gara col Bolzano.