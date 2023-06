Calcio a 7, torneo Il Mincio è sempre più blu – Non Solo Pane, Arcagas, Verde Mela, Idrot. Marsiletti e La Rambla vanno ai quarti

Volta Mantovana La settima edizione de “Il Mincio è sempre più blu” entra nella terza settimana, ma intanto abbiamo i primi verdetti. Cinque squadre hanno ottenuto il pass per i quarti di finale: sono Non Solo Pane e Arcagas nel girone A; Verde Mela Team nel gruppo B; Idrotermica Marsiletti nel C; e La Rambla Black Coffee nel girone D.

Di seguito riportiamo risultati e marcatori degli incontri della scorsa settimana.

Girone A: Sottovento-Non Solo Pane 1-3 (L. Delmenico; 3 Campagnari). Arca Gas-Panificio Non Solo Pane 2-2 (Afyf El Alami, Amaray; 2 Battaioli).

Girone B: Verde Mela Team-Voltese 5-0 (2 Ghirardi, 2 Pernigotti, Zammarini); Caffè la Torre-Eurosistemi 7-1 (2 Spazzini, 2 Bisku, Cavicchioli, Pasotti, D’Ambrosio; Pezzini).

Girone C: Atlas Gym-Idrotermica Marsiletti 2-6 (Bontempi, Cristani; 2 Turchi, 2 Berti, Ciulla, Novello); Cart. Manarin-Marsiletti 1-5 (Mambrin; 2 Burato, Berti, Favini, Novello).

Girone D: Atletico Swuappa-La Rambla-Black Coffee 1-9 (Di Nucci; 3 Leorati, 2 Alberini, 2 Di Benedetto, Bedushi, Galante); MP Movement Academy-Atl. Swuappa 5-1 (2 Cremonesi, 2 Storti, T. Diprima; Baroni); Pederzani Impianti-La Rambla 4-4 (Dossena, Orlandini, Pasotti, Pjetri; 2 Beduschi, Alberini, Leorati).

Stasera sono in programma altre tre partite: alle 20.30 Azzini Tende-Sottovento; alle 21.15 Eurosistemi-Verde Mela Team; alle 22 Atlas Gym-Cartoleria Manarin. E tre anche domani: Pederzani Impianti-MP Movement Academy; Voltese-Caffè La Torre; Marsiletti-Farofa.