Calcio Juniores – River e Rapid ripartono a braccetto. La Mantovana fa la voce grossa

Mantova Durante le feste le big del girone non hanno smarrito lo smalto e si sono presentate alla prima giornata dell’anno solare, nonché la prima del girone di ritorno, con la stessa fame di vittoria. Le due capolista, River e Rapid, hanno fatto il loro dovere battendo rispettivamente la Ceresarese per 3-0 e l’Union Colli Morenici per 1-0. Poker vincenti per Porto e Roverbellese; addirittura 6 gol per Mantovana e Atletico Castiglione. Turno di campionato che per il momento rimane incompleto a causa della sospensione causa nebbia di Quistello-Gonzaga al 38’ sul risultato di 1-1.

RISULTATI 16a GIORNATA

Atletico Castiglione-Acquanegra 6-0

Quistello-Gonzaga sospesa

Porto-La Piccola Atene 4-1

La Cantera-Mantovana 1-6

Ceresarese-River 0-3

Segnate-Roverbellese 0-4

Rapid Olimpia-Union Colli Morenici 1-0

Ha riposato: S.Egidio S.Pio X