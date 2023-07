Calcio Promozione – Suzzara si affida alla vecchia guardia. Vincenzi: “Tanti stimoli per la nuova avventura”

Suzzara Sono una dozzina i giocatori della “vecchia guardia” che giocheranno ancora nel nuovo Suzzara con il compito di facilitare l’ambientamento nella Città del Premio dei numerosi atleti in arrivo (sono attesi venerdì prossimo) dal partner americano Soccer Universities. Si tratta di calciatori giovani, di varie nazionalità, che andranno a completare l’organico affidato a mister Sergio Pelegrin Lòpez, tecnico scelto appunto dal socio d’oltreoceano.

Tra i volti conosciuti della rosa c’è quello di Mattia Vincenzi, difensore col vizietto del gol, protagonista dell’impresa salvezza realizzata nell’ultima stagione. «Della vecchia guardia – spiega – siamo rimasti io e Guastalla, poi ci sono i giovani cresciuti in società. come Lomellini, Cerchiari e Bonaccio. Siamo in tutto dodici, la squadra quindi è fatta per metà. Centrocampo e attacco sono reparti da rifare in blocco. Mi auguro che nel gruppo di giocatori che arriverà a breve ci siano elementi di qualità, anche perchè sono convinto che il campionato di Promozione della prossima stagione sarà di qualità superiore all’ultimo, che ci ha visti centrare la salvezza in extremis. Abbiamo tanti giovani e questo potrebbe essere un valore aggiunto, ma servirà anche un po’ di esperienza. Mister Lopez? L’ho conosciuto e la prima impressione è stata certamente positiva. Una persona gentile, parla italiano, vanta una carriera da calciatore straordinaria, ha giocato nella Liga spagnola. Ci ha visti giocare la scorsa stagione, quindi non si parte proprio da zero. Sono curioso di conoscere il suo approccio con i giocatori e il suo modo di allenare».

Curiosità che saranno presto soddisfatte. Il raduno del Suzzara è infatti fissato per lunedì 7 agosto.