Ciclismo pro – Affini quarto nella prima tappa della Vuelta a Burgos

Burgos (Spa) La 46esima edizione della Vuelta a Burgos – tappa di avvicinamento alla Vuelta di Spagna – ha visto subito protagonista Edoardo Affini. Nella prima frazione, la Vilviestre del Pinar-Burgos di 168 km, il mantovano del Team Visma ha chiuso al quarto posto in volata. La vittoria è andata a Pavel Bittner (DSM-Firmenich PostNL), al suo primo trionfo da professionista. «Bravi i nostri corridori a gestire il gran caldo – ha affermato il ds Marc Reef – Nel finale volevamo provare qualcosa con Edoardo Affini. Sfortunatamente, il ritmo era molto alto, il che ha reso difficile per Edo cogliere il momento giusto». Oggi la seconda tappa Valle de Me