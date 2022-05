Pallavolo serie B m – Viadana esce a testa alta dai play off

San Giustino (Pg) Niente da fare per l’E’più Viadana. L’Ermogroup bissa il successo di Mezzani e centra la finale dei play off, che vale la promozione in A3. Ma i rivieraschi di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi tornano dall’Umbria a testa alta. Dopo aver perso per 3-0 la gara di andata, ieri hanno ceduto 3-1 senza Silva, Carnevali e Alessandro Chiesa.

All’Ermogroup bastavano due set per farcela, mentre Viadana doveva vincere 3-0 o 3-1 per andare al golden set. I padroni di casa hanno vinto 25-23 il primo set, con i rivieraschi comunque bravi a dare battaglia. Beltrami e Bertoli mettevano paura agli umbri, che stringendo i denti andavano sull’1-0. Viadana ancora più determinato nel secondo set, dove riusciva ad imporsi per 25-21 pareggiando il conto con pieno merito. Ancora Beltrami e Bertoli in evidenza. Di nuovo battaglia nel terzo set: solo nella parte finale San Giustino riusciva ad allungare, chiudendo 25-21 fra il tripudio dei propri tifosi. La gara, a quel punto, poteva continuare per onor di firma. Ma non è stato così: anche con i panchinari in campo, le due squadre hanno continuato a darsi battaglia. Viadana è stato anche avanti, ma l’errore conclusivo di Montani regalava il 25-21 agli umbri per il definitivo 3-1.

«Sì, possiamo ben dirlo: usciamo a testa alta – afferma il presidente Valeriano Rossi – . Abbiamo giocato molto meglio che a Mezzani. A un certo punto ho sperato anche di farcela. La nostra stagione si chiude con un’ottima prova. Stona il risultato, ma bisogna accettarlo».