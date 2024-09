Rugby Serie A Elite – Viadana, colpaccio doppio: arrivano Oubiña e Santillan

VIADANA Tempo di rinforzi in casa Rugby Viadana. I gialloneri pescano dalla Serie A, ingaggiando Alan Oubiña e Prudencio Santillan. Il primo è un pilone sinistro proveniente dal Cus Milano, fratello di Rodrigo. Santillan, invece, ricopre il ruolo di terza linea e viene dal Valpolicella. Conosciamo meglio questi due volti nuovi.

Alan Oubiña

Come dicevamo, è un pilone sinistro esperto in arrivo dal Cus Milano. Classe 1993, inizia a muovere i primi passi nel mondo ovale all’eta di 13 anni a Buenos Aires. A 16 anni inizia la sua carriera sportiva nel Club San Luis, squadra con cui rimarrà fino al raggiungimento della squadra seniores, disputando 10 stagioni di cui 3 da capitano. La scorsa stagione il trasferimento in Italia dove trova casa al Cus Milano disputando il campionato di Serie A. Quest’anno l’approdo al Rugby Viadana, dove raggiunge il fratello maggiore Rodrigo. «Sono molto felice di essere arrivato in questo club – dice – . Sarà un grande onore per me lottare con la maglia dei vice campioni d’Italia. Il gruppo mi ha trattato molto bene fin dal primo giorno e io sono davvero molto contento di farne parte».

Prudencio Santillan

La seconda novità arriva dal Rugby Valpolicella. Prudencio Santillan è una terza linea classe 2002 originaria di Tucuman. Proprio nella provincia argentina Prudencio si avvicina al rugby all’età di 5 anni, iniziando a giocare con il Tucuman Rugby, squadra che ne ha visto vestirne i colori fino all’età di 20 anni. Nel 2023, anche lui come Alan, si trasferisce in Italia ed approda al Rugby Valpolicella in Serie A. Questa stagione indosserà la maglia del Rugby Viadana scendendo in campo come italiano grazie al nonno originario del trevigiano. Queste le parole del neo acquisto: «Giocando a Viadana realizzo uno dei sogni che avevo fin da bambino. È il club vice campione d’Italia. La responsabilità è alta, ma farò di tutto per conquistare un posto in squadra, lottando per la maglia e per vincere lo scudetto».

Insomma, il Viadana sta prendendo sempre più forma in vista della nuova stagione. Agli ordini di coach Pavan, i gialloneri vogliono ripartire dagli eccellenti risultati raccolti nel 2023-24, culminati con il match scudetto giocato a Parma contro il Petrarca Padova. La base per ripetersi a quei livelli c’è, magari provando a cambiare il finale. Ricordiamo che il Viadana debutterà in campionato sabato 12 ottobre in casa con le Fiamme Oro. Ma prima c’è la Coppa Italia, contro Pesaro, nel weekend del 21-22 settembre. Il conto alla rovescia è già partito.