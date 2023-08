Tamburello, Finali Nazionali Giovanili – Bene, bravi, bis: l’anno prossimo si replica?

Mantova «E’ finita in bellezza la tre giorni in terra mantovana delle Finali Nazionali dei campionati giovanili». Questo il primo pensiero del presidente regionale lombardo della Fipt, Enzo Cartapati. «Abbiamo conquistato – sottolinea il numero uno lombardo – due titoli e tre secondi posti con le squadre mantovane, a cui si deve aggiungere l’argento degli Allievi del Capriano del Colle. Un bottino più che soddisfacente. Ma al di là dei risultati, mi preme sottolineare il meraviglioso spettacolo di sport e di amicizia, proprio nella Giornata mondiale dell’Amicizia. Spettacolo molto gradito dal numeroso pubblico che ha assistito alle gare e alla cerimonia di premiazione dei protagonisti al Masec di Guidizzolo».

«Ringrazio – afferma Cartapati – per la fiducia accordataci da parte della Federazione nazionale, a partire dal presidente Edoardo Facchetti. E rivolgo un plauso al consigliere nazionale Benhur Tondini per i suoi costanti stimoli a investire nel settore giovanile; e al segretario generale, Maurizio Pecora, per il ruolo di punto di riferimento. E’ inoltre doveroso un ringraziamento a tutto il Comitato mantovano dell’amico e presidente Giancarlo Rizzi e a tutti i Comuni coinvolti. Organizzazione perfetta, il movimento mantovano si è già dichiarato disponibile a bissare l’anno prossimo».

«E’ stata un’esperienza davvero esaltante – chiosa il presidente provinciale Giancarlo Rizzi – abbiamo conquistato due titoli e tre secondi posti: credo si possa essere soddisfatti sul piano agonistico. Le società provenienti dagli altri territori hanno espresso il loro entusiasmo e ci hanno chiesto di riproporre l’evento anche l’anno prossimo. Mi sento quindi in dovere di rivolgere un grosso plauso alle società che hanno allestito la manifestazione, ai presidenti Oscar Tondini, Arturo Danieli, Luigi Bertagna, Alessandro Baroni e Mario Margoni, con i loro collaboratori, e al consigliere nazionale Benhur Tondini per l’impegno profuso nel promuovere il movimento giovanile».