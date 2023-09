Incidente alla pista di motocross. Ferita una bambina di 10 anni

MEDOLE Paura nella tarda mattinata di ieri alla pista di motocross di Medole: una giovanissima centaura di appena 10 anni, proveniente da Brescia, ha perso il controllo della sua motocicletta uscendo in una curva e cadendo rovinosamente. Immediatamente soccorso, la ragazzina è stata trasferita agli Spedali Civili di Brescia dove le è stata riscontrata la frattura di un polso. Tanta paura, per fortuna scemata col passare delle ore quando si è accertato che le condizioni della bambina non destavano preoccupazioni.

Nonostante la giovanissima età, la bambina è comunque una motocrossista esperta, dato che pratica questo sport da almeno tre anni e ha già disputato diverse gare: quello di ieri era un semplice allenamento ma qualcosa è andato storto. Sono da accertare comunque con precisione le cause che hanno portato la giovane centaura alla perdita di controllo del mezzo. Immediatamente soccorsa dall’efficiente servizio di sicurezza della pista di motocross, la ragazzina lamentava un dolore al polso ma era cosciente. Si è deciso quindi di trasferirla al nosocomio bresciano dove, effettivamente, le è stata riscontrata e medicata una frattura a un polso, ma non sono state evidenziate ulteriori complicazioni