Capodanno a Mantova: modifiche alla viabilità e divieti. Tutto quel che c’è da sapere

MANTOVA In occasione delle manifestazioni di fine anno in città, il cui programma prevede il concerto di “Madame” e musica con i “disc jockey di Radio Bruno”, nonché lo spettacolo pirotecnico sui “laghi di Mezzo e Inferiore”, verranno attuate alcune chiusure al traffico veicolare delle strade o tratti di strada afferenti a piazza Sordello ed al ponte di San Giorgio. Sono previste, comunque, deviazioni che consentono l’utilizzo di itinerari alternativi.

Le chiusure si rendono necessarie per garantire il regolare svolgimento dello spettacolo a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché consentire il transito dei veicoli di polizia e di soccorso in caso di necessità.

Il Comandante della Polizia Locale ha adottato una specifica ordinanza di modifica della circolazione che prevede divieti e obblighi di carattere temporaneo.

Imposizione del divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, da domenica 31 a lunedì 1° gennaio, in piazza Sordello, in via San Giorgio, in piazza Seminario, in via Legnago e nelle strade afferenti e limitrofe, quali: via Rubens, ad eccezione dei veicoli al servizio delle persone con disabilità, via dell’Accademia (tratto compreso tra piazza Dante Alighieri e via Broletto), via Cavour (tratto compreso tra via Broletto e via Sant’ Agnese – eccetto stalli per veicoli al servizio delle persone con disabilità) e all’altezza del civico 9 (parcheggio veicoli a due ruote), via Sant’ Agnese, vicolo Bonacolsi, via Tazzoli, in corso della Libertà (lato Galleria Ferri) dal civico 7 a piazza Cavallotti, ad eccezione dei bus navetta Apam.

Imposizione del divieto di transito e la conseguente chiusura al traffico veicolare, dalle 19 di domenica 31 alle 3 di lunedì 1° gennaio, e comunque per il tempo ritenuto necessario a garantire la sicurezza e il deflusso del pubblico in:

via San Giorgio, piazza Sordello, piazza Seminario, via Cairoli (tratto compreso tra piazza Sordello e piazza Virgiliana), via Tazzoli, via dell’Accademia (tratto compreso tra piazza Dante Alighieri e via Broletto), via Broletto (tratto compreso tra piazza Erbe e via dell’Accademia), via Cavour (tratto compreso tra via Broletto e vicolo Nazione), via Sant’Agnese, vicolo Bonacolsi, nonché all’imbocco dei giardini della “Passeggiata Maria Teresa d’Austria” da lungolago dei Gonzaga.

Il divieto di transito non si applica ai velocipedi ad eccezione di piazza Sordello. Inoltre, in deroga al divieto, il transito è autorizzato:

in via Cairoli, ai veicoli provvisti di pass per residenti/domiciliati o dei fruitori dei passi carrabili nella Ztl retrostante il Duomo o ai veicoli diretti nel parcheggio interno del seminario di via Montanari, nonché ai Taxi e Ncc, esclusivamente per il trasporto dei clienti; attraverso il varco Ztl di via dell’Accademia, ai veicoli diretti ai passi carrabili della stessa via, di via Cavour, via Sant’Agnese e vicolo Bonacolsi.

Si fa presente che è prevista la libera circolazione, dalle 19 di domenica 31 alle 3 del 1° gennaio, nelle Ztl “A”, dal varco di accesso di via Tassoni, di via Fernelli/piazza San Giovanni e di via Fernelli/via Arrivabene; di “via Trieste/corso Garibaldi”, dal varco di accesso di via Pomponazzo e di “Corso della Libertà”.

Nello stesso orario si terrà anche la riapertura al traffico veicolare della corsia riservata di via Trento e sarà istituito il senso unico alternato in via Tazzoli, governato da movieri.

Inoltre, dalle 23.30 del 31 dicembre all’una di lunedì 1° gennaio, e comunque per il tempo necessario a garantire il deflusso del pubblico dopo il termine dello spettacolo pirotecnico, verrà imposto il divieto di transito ai pedoni, mediante sbarramento con transenne, del tratto di via Legnago e dell’adiacente percorso pedonale e ciclabile, compreso tra la rotatoria di lungolago dei Gonzaga e l’accesso all’area del “Centro Canoa Sparafucile”.

Nello stesso orario è prevista anche la chiusura al traffico veicolare in:

viale Mincio (eccetto che per i veicoli in sosta nelle aree di parcheggio, ai quali è consentito il transito in direzione di via dei Mulini);

lungolago dei Gonzaga (tratto da largo Vigili del Fuoco a via Legnago);

via Legnago (tratto da viale Mincio/lungolago dei Gonzaga a strada Lunetta);

strada Cipata (tratto da via Legnago a strada Lunetta);

via Trieste (tratto e senso di marcia da via Cardone a via Fondamenta);

via Fondamenta e lungolago dei Gonzaga (tratto da via Fondamenta a largo Vigili del Fuoco) eccetto che per i veicoli in sosta nelle aree di parcheggio, ai quali è consentito il transito in direzione di largo Vigili del Fuoco/piazza Arche.

AREE PARCHEGGIO:

Area “Boma”

Piazzale Montelungo/Ragazzi del ‘99

Campo canoa

Le aree di parcheggio suddette saranno collegate, mediante bus navetta gratuiti, con il centro e con l’area prossima a piazza Sordello, con frequenza di 10/15 minuti circa, a partire dalle 19 e fino alle 3.

Per coloro che parcheggeranno nell’area “Boma” e al Campo Canoa, i bus navetta faranno capolinea in viale Mincio, nelle due fermate riservate agli autobus turistici.

Per coloro che parcheggeranno in piazzale Montelungo/piazzale Ragazzi del 99, il servizio di bus navetta avrà inizio alle ore 17 e farà capolinea in corso della Libertà.

CONCERTO IN PIAZZA SORDELLO:

A tutela della comune incolumità sono disposti controlli all’entrata effettuati dal personale di servizio e dalle forze dell’ordine. Non sarà possibile accedere all’area spettacolo con: bottiglie di vetro, lattine, bicchieri di vetro, bombolette, ombrelli, aste rigide, bandiere, selfie stick, utensili, fuochi d’artificio, armi, caschi integrali, valigie di dimensioni medio-grandi e tutti gli oggetti atti ad offendere.

All’entrata verrà consegnato a ciascuno un tagliando d’ingresso che dovrà essere riconsegnato all’uscita al personale di servizio.

MANIFESTAZIONE PIROTECNICA SUI LAGHI:

Informazioni per il pubblico – Accesso all’area dello spettacolo pirotecnico:

Da area centro: via Accademia e piazza Arche;

Da piazza Sordello: via San Giorgio;

Da Campo Canoa: via ciclabile ponte di San Giorgio, fino alle 23.15.

Al termine dello spettacolo pirotecnico il pubblico potrà rientrare in piazza Sordello per la seconda parte della serata musicale con accesso da via San Giorgio. All’ingresso verranno effettuati i necessari controlli di sicurezza.

Chi non volesse rientrare in Piazza Sordello potrà tornare verso il centro storico con accesso da Largo Vigili del Fuoco/Piazza Arche.

La Polizia Locale di Mantova ha anche previsto una stazione mobile in via San Giorgio, i cui agenti sono a disposizione di tutti coloro che volessero verificare il proprio tasso alcolemico mediante l’utilizzo del pre-test, prima di mettersi alla guida.

