Successo per la due giorni del Festival del gin

FONTANELLA GRAZIOLI Si è conclusa con successo la due giorni del “Secondo Festival dei Gin di Mantova 2023” presso il giardino comunale di Fontanella Grazioli, frazione di Casalromano con un pieno di oltre 1500 persone tra musica, produttori locali di Gin, specialità culinarie, tanta allegria e, inoltre, a più riprese l’evento immortalato da Mantova.tv. La festa è stata organizzata dalla Proloco e dall’associazione Avis locale con il patrocinio dell’amministrazione comunale. L’idea nata da Francesco Milanesio alias @gin.ceck ha avuto molti più consensi del previsto dando vita ad un appuntamento per gli amanti del Gin e non solo, che sicuramente si protrarrà nei prossimi anni. Una miscela di fattori tra passione, divertimento, musica, cucina tradizionale e naturalmente gin, hanno favorito la riuscita del festival con i produttori di Spirits, che hanno spiegato al pubblico presente le caratteristiche che contraddistinguono ciascun brand. L’animazione è stata a cura del Deejay Federico Schiavi e del rapper bresciano Dellino Farmer. Oggi (domenica), l’iniziativa proseguirà con “Fontanella Summer Fest” dalle ore 19:00 in poi nella stessa location con la kermesse “Le mie bollicine secondo Paolo Brunetti” con aperitivo di lusso, champagne Franciacorta e ostriche. La serata sarà animata dal gruppo “I PIÖCC”.

Rosalba Le Favi