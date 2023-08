Torna il grande caldo: Mantova tra le città con allerta per “disagio forte”

MANTOVA Arriva l’anticiclone africano Nerone e porta caldo, umidità ma anche qualche temporale improvviso, tra oggi e ferragosto. Il caldo comincerà a farsi sentire nel Nord Italia in questo lungo fine settimana e per l’intera settimana prossima. Nel bollettino del disagio da calore diramato da Arpa Lombardia, oggi saranno colpite da un “disagio forte”, ovvero il valore 4 in una scala da 1 a 5, ben 6 province lombarde su 12 (per le altre è moderato): si tratta di Pavia, Lodi, Milano, Brescia, Mantova e Sondrio. Le temperature, ieri dai 30 gradi in su in Lombardia, con la punta di 34 a Pavia, saliranno ancora oggi più diffusamente in tutte le province, fino ai 35 del Pavese. Già da ieri a causa del sole il rischio da radiazione Uv era indicato da Arpa come “molto alto” in tutte le province lombarde, compreso tra un valore di 8 e 9 su un massimo di 11. Questi valori da allerta rossa perdureranno anche domani e lunedì. Il consiglio è di evitare di uscire attorno a mezzogiorno (quando il sole è più diretto), di cercare l’ombra, di proteggersi con crema solare e cappelli.