Castiglione, ultimo atto stagione teatrale con “Il padre della sposa”

Il Teatro Sociale di Castiglione si prepara ad alzare il sipario. Per l’atto conclusivo del cartellone aloisiano è prevista in scena l’irresistibile commedia “Il padre della sposa”. Venerdì alle 21, lo spettacolo promette di far ridere e commuovere allo stesso tempo, offrendo un’occasione di svago e riflessione sulla vita familiare, l’amore e i legami tra le generazioni. La trama ruota attorno a Giovanni (Gianfranco Jannuzzo), un imprenditore di successo ed un padre amorevole. La sua giovane e bellissima figlia è pronta a convolare a nozze con il rampollo di una ricca famiglia. Il papà, però, con al suo fianco la moglie Michelle (Barbara De Rossi) si ritrova ad affrontare l’idea che la sua amata figlia stia per iniziare una nuova fase della sua vita. Questo pensiero lo manda in uno stato di ansia e confusione, facendolo diventare quasi irrazionale. Il solo pensiero di consegnare la sua adorata bambina nelle mani di uno sconosciuto lo tormenta. La commedia, diretta da Gianluca Guidi, è una miscela di gag esilaranti e momenti coinvolgenti. La pièce è arricchita da situazioni tenere e divertenti, che ci faranno ridere e riflettere sulla natura dei legami familiari e sull’amore tra genitori e figli.

amc