Nuovi stemma e gonfalone per il Comune di Borgo Virgilio

BORGO BIRGILIO – A distanza di sei anni dall’istituzione del Comune di Borgo Virgilio, avvenuta mediante la fusione dei Comuni contigui di Borgoforte e di Virgilio, è stato finalmente presentato lo stemma ufficiale e il gonfalone che rappresentano il nuovo Ente.

La cerimonia si è svolta ieri mattina nella sala consiliare del municipio di Cerese alla presenza del Prefetto di Mantova Carolina Bellantoni , che ha consegnato nelle mani del sindaco Francesco Aporti il decreto con il nuovo stemma approvato dal Presidente della Repubblica, consistente nella somma iconografica dei due vecchi Comuni assemblata su uno sfondo azzurro.

Con il primo cittadino erano presenti tutti i membri della giunta, i rappresentanti dei gruppi consiliari di maggioranza e delle minoranze, i dipendenti comunali, i precedenti sindaci dei Comuni preesistenti Alessandro Beduschi e Giancarlo Froni , il comandante della Polizia locale Ildebrando Volpi e i Comandanti della Compagnia Carabinieri di Mantova e della Stazione di Borgo Virgilio.

Dopo alcuni brevi discorsi dei sindaci che hanno vissuto la fase precedente alla fusione e del sindaco Aporti, che hanno convintamente confermato la validità della scelta della fusione all’epoca compiuta dalle due comunità, il prefetto Carolina Bellantoni è intervenuto per sottolineare l’importanza dell’operazione effettuata, che ha rappresentato «un salto di qualità per il territorio in termini di efficienza e di maggiore coesione sociale». Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente a una particolare iniziativa, il sindaco potrà disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

La Giunta comunale potrà comunque acconsentire all’utilizzo dello stemma a Enti o Associazioni operanti nel territorio Comunale, fermo restando che l’uso e la riproduzione di tali simboli per fini istituzionali sono vietati. I vecchi labari resteranno comunque esposti nella sala consiliare.

Al termine della cerimonia, il Prefetto di Mantova ha visitato la Centrale operativa della Polizia locale di Borgo Virgilio, esprimendo apprezzamento per l’organizzazione, sia logistica che funzionale, del Comando, che sta promuovendo, in tale fase, utili intese con i Comuni limitrofi per una migliore ottimizzazione delle risorse della polizia locale dell’area mantovana.

Un evento importante, quindi, quello avvenuto ieri mattina. Evento che va a sancire una volta per tutte la fusione tra i due Comuni.

MATTEO VINCENZI