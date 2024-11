Calcio 1a Categoria – Il big match Porto-Sporting senza vincitori né vinti

Porto Senza vincitori né vinti il derby al vertice tra Porto e Sporting: il pareggio a reti inviolate fa perdere la testa ai goitesi, sorpassati dal Sirmione. Poche occasioni in entrambi i tempi, con più possesso palla complessivamente per lo Sporting e qualche pericolo in più creato invece dai ragazzi di mister Fantini. Ottimo approccio nelle primissime fasi dei padroni di casa, i quali riescono a giocare prevalentemente nella metà campo avversaria. Nei primi minuti viene annullato un gol al Porto, a causa di un appoggio irregolare di un difensore sugli sviluppi di un corner. Dopo i primi dieci minuti viene fuori lo Sporting, soprattutto sulle fasce. Nella fase centrale della prima frazione sono gli ospiti a giocare prevalentemente in zona d’attacco. Al 30’ Leorati sfiora la rete, grazie a un bel tiro dal limite sulla respinta corta della difesa avversaria. Da qui alla fine del primo tempo la contesa vive una fase meno spettacolare, con gioco spezzettato. La seconda frazione inizia all’insegna dell’equilibrio. Al 54’ si rende pericoloso il Porto: bellissimo lancio lungo dalla difesa indirizzato ad Alberini, quest’ultimo aggancia e si libera del difensore, ma la conclusione finisce alta. Pochi minuti dopo, una dinamica molto simile porta a concludere Guidi verso la porta, ma sul tiro è attento Bignardi. Nel proseguo dell’azione arriva alla conclusione anche Fazio, con ancora l’estremo difensore ospite bravo a respingere. La partita rimane bloccata, con i ragazzi di mister Fantini più incisivi in zona offensiva mentre lo Sporting gestisce maggiormente il possesso palla. Si conclude dunque a reti bianche e con un punto a testa.