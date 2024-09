Calcio Eccellenza – Castiglione sconfitto in casa dalla capolista Rovato

Castiglione Il Castiglione pecca di nuovo d’ingenuità ed esce sconfitto per la seconda volta di fila, la prima davanti al proprio pubblico. Va detto che il Rovato non era proprio il cliente più facile da incontrare in questa fase del campionato: i mastini però hanno giocato in 10 buona parte del match facendosi prendere dal nervosismo, al netto di una direzione arbitrale parsa quantomeno confusa.

Sono i bresciani a partire meglio: all’8’ Morosini mette a lato dopo un traversone rimpallato di Bertuzzi. A cavallo del 12’ e del 13’ l’estremo di casa Vigilati è impegnato dai tiri dalla distanza di Bertuzzi e Ballabio, che non sortiscono effetti.

Al quarto d’ora è invece Bardelloni a confezionare il primo squillo dei mastini: palla che sibila poco lontana dal palo.

Al 25’ uno degli episodi che segnerà la partita: Roma viene ammonito dall’arbitro in maniera un po’ troppo fiscale, protesta nuovamente e si guadagna l’espulsione. La panchina del Casti insorge al 40’, quando Rudelli colpisce con una gomitata Tassi in mediana, l’arbitro però non vede o forse non vuol decidere, e finisce per espellere mister Esposito, che proprio sull’episodio aveva avuto in quei momenti un vivace scambio di vedute con il collega avversario. Ma a guadagnare gli spogliatoi è solo il tecnico rossoblù. Nella ripresa il Rovato prova a sfruttare l’uomo in più, con la difesa del Castiglione che si mostra arcigna e solida, pur rischiando molto.

Il Casti cerca di fare male in ripartenza e si ristabilisce ben presto la parità numerica, quando Belotti si guadagna una doppia ammonizione sacrosanta. Ma, proprio quando l’inerzia sembra girare nuovamente, arriva il gol decisivo, con il tiro vincente di Pozzoni. Siamo al 78’, la conclusione sporca del giocatore ospite, rimbalza sul terreno per ben tre volte nel corso della sua traiettoria, insaccandosi alle spalle di Vigilati. Castiglione che non demorde e si getta in avanti per provare a recuperare, senza molta fortuna.

«Ennesima partita che non meritavamo di perdere – osserva a fine gara il mister aloisiano Fabio Esposito – Dobbiamo metterci a lavorare, pensando che in vista delle prossime c’è da concentrarsi maggiormente. Abbiamo subito due sconfitte di fila, figlie dell’ingenuità e degli errori. Usciamo a mani vuote da una gara equilibrata, dove è bastato un episodio a decidere l’esito del match. Bisogna stare più attenti. La mia espulsione? Sinceramente non l’ho capita, avevo solo risposto ad un’affermazione del tecnico avversario».

