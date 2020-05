Calcio Eccellenza – Governolese: prima il game over, poi il futuro

GOVERNOLO Anche in casa Governolese si aspetta la fine dei campionati per poter pianificare il futuro. Il vulcanico direttore generale dei Pirati Fausto Cominotti resta in contatto con tutti i dirigenti dai suoi uffici dell’hinterland, ma, come tutti, attende il gong della federazione. Sarebbe dovuto arrivare oggi, tuttavia, come è noto, il Consiglio Federale è stato posticipato alla prossima settimana. Dunque un nuovo rinvio che sposta in avanti tutti i discorsi.

«Andiamo verso un periodo di grande incertezza, per l’economia della nazione e di conseguenza per il calcio dilettantistico – afferma Cominotti -. Il problema, ad oggi, è che tutte le società avranno più di qualche difficoltà a definire budget e prospettive. Giocherà un ruolo importante anche la sostanziale assenza del calcio estivo, per ovvi motivi di incassi, ma non solo. Anche gli sponsor, come è facile immaginare, avranno moltissime remore ad investire. Con i giocatori fermi e i protocolli sanitari ancora incerti, si capisce come una ripartenza da settembre sia una chimera. In base all’evoluzione della malattia sapremo in quale mese dovremo tornare in campo. Andremo verso gironi più raccolti, visto che si partirà in autunno inoltrato, un calcio diverso da come lo conosciamo oggi. Ma non meno divertente: gironi corti portano giocoforza meno costi e più derby. Non è detto che questo scenario abbia solo lati negativi».

Anche per disegnare il futuro dei pirati è presto, prestissimo: «Come da statuto – spiega il dirigente – devo passare dal consiglio direttivo, e ad oggi non è possibile riunirci fisicamente a Governolo. Le leggi, almeno fino al 18 maggio, non ce lo permettono. E poi, all’atto della convocazione, occorre dare un certo preavviso, quindi i tempi si dilateranno di sicuro. Ma appena potremo, si metterà un punto fermo, un’idea, per iniziare a mettere in cantiere la prossima stagione. Prima, però, è importante sapere quando verrà archiviata questa e mi auguro che accada il prima possibile».