Calcio Primavera 4 – Il Mantova si diverte in Sardegna: 5-2 alla Torres

SASSARI La Primavera del Mantova concede il bis. Dopo il successo della scorsa settimana sul San Marino, i biancorossi di mister Abbruscato travolgono a Sassari la Torres con un convincente 5-2. Match in discesa già dopo 4 minuti, grazie alla rete di Lorenzo Faina. Il Mantova insiste e trova il raddoppio al 17’ con Luscietti. Ma non finisce qui, perchè al 22’ Faina fa doppietta e tramortisce la Torres. Sarà per questo che i biancorossi allenato la tensione e sul finire del primo tempo si fanno inaspettatamente riavvicinare dalle reti di Basciu e Grina. Dunque, gara clamorosamente riaperta all’intervallo. Ma è un’illusione perchè nel secondo tempo il Mantova ritorna ai ritmi di inizio partita: al 54’ arriva il gol di Trentini; al 76’ Andreani fa cinquina.

Con questo successo i baby di Abbruscato salgono al nono posto in classifica. Prossima partita sabato prossimo, a San Benedetto Po contro il Trento. Si può fare.