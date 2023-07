Calcio Serie C – Mantova, arriva il difensore Cavalli. Superati i 1.000 abbonamenti

MANTOVA Quasi a sorpresa, il dt biancorosso Christian Botturi ha messo a segno un altro colpo di mercato, che va a chiudere il reparto difensivo. Si tratta di Tommaso Cavalli, difensore centrale mancino. Nato a Cremona il 10 aprile 2000, Cavalli ha frequentato i vivai di Atalanta e Venezia. Ha alle spalle una cinquantina di presenze in C e altrettante in D, tutte con la maglia del Fiorenzuola. Giunge in prestito dall’Atalanta ed è già a disposizione di mister Possanzini nel ritiro di Veronello.

A questo punto, a sentire Botturi, mancherebbe un solo tassello per completare l’organico: una punta esterna. Ma, come in ogni mercato che si rispetti, non sono escluse sorprese.

Ieri, nel frattempo, il Mantova ha ufficializzato due giocatori ormai da tempo dati per acquisiti: il portiere Luca Sonzogni (’04) e il difensore Tommaso Maggioni (’01). I loro annunci si sono fatti attendere perchè, essendo legati a società professionistiche (rispettivamente Brescia e Moden), bisognava aspettare che il Mantova venisse tecnicamente riammesso in Lega Pro. Sonzogni ha firmato un triennale, Maggioni si è legato per due anni.

Capitolo abbonamenti. Un altro sentito traguardo è stato tagliato: quota 1.000. Con le tessere sottoscritte ieri, il totale è salito a 1.035. Cifra e andamento perfettamente coerenti con il clima di crescente fiducia che si respira attorno al nuovo Mantova. Il primo traguardo che si erano posti in viale Te era il superamento delle 650 tessere staccate la scorsa estate. Il prossimo step, per riprendere le parole del presidente Filippo Piccoli, sarà quello di toccare quota 1.300, ovvero il doppio delle tessere dello scorso anno.