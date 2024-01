Pallavolo serie A1 f – Vbc, match salvezza a Cuneo

Casalmaggiore Qualche segno di miglioramento con Scandicci ma niente punti. La Vbc Trasporti Pesanti si gioca buona parte delle chance per ottenere la salvezza dopo un campionato sofferto. Nella trasferta di Cuneo, con Bergamo diretta interessata con le rosa per rimanere in A1, Perinelli e compagne affrontano un match molto delicato. Cuneo ha due punti in più in classifica e Bergamo quattro quando siamo a metà del cammino del girone di ritorno. Solo Trento è alle spalle della Vbc, ma saranno due le formazioni a retrocedere in A2. Una vittoria in Piemonte sarebbe ossigeno puro, mentre una sconfitta renderebbe il cammino della Vbc davvero in salita. Il match sarà trasmesso da Raisport stasera a partire dalle ore 19. Dell’importanza del match parla alla vigilia l’opposto Josephine Obossa: “Gara molto importante perché in ballo c’è una posizione delicata di classifica. Non sarà una gara semplice, ma questo vale anche per le nostre avversarie. Dovremo lottare e avere pazienza continuando a spingere perché Cuneo ha un buon sistema muro-difesa. Ma veniamo da due partite che ci hanno dato buoni segnali”.

Sergio Martini