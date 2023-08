Volley Europei F, Italvolley in semifinale

FIRENZE Ultima giornata di gare a Palazzo Wanny con in programma due quarti di finale degli Europei.Prima scendono in campo Olanda e Bulgaria in attesa delle azzurre con la Francia. Orange in scioltezza si aggiudicano i primi due set a 11 e 13 in attesa di una reazione delle bulgare in grave difficoltà. Nel terzo set parità a 7. Olanda prova ad allungare ma la Bulgaria vuole rimanere attaccata alla partita (11-12). Ancora allungo delle olandesi sul 16-12 con Daalderop. Lohuis si erge a protagonista (20-13). Olanda è la prima semifinalista e giocherà per le medaglie dopo che il 3 a 0 lo firma Plak. Poi tocca alle azzurre e cresce il calore di Palazzo Wanny. Mazzanti si affida al sestetto con Orro in regia, opposto Antropova , Danesi e Lubian al centro, capitan Sylla e Pietrini di mano con Fersino libero. Secondo libero è Omoruyi mentre Parrocchiale veste la normale maglia da gioco. Si parte finalmente. Apre le danze Pietrini e Orro replica con l’aiuto del nastro. 4-0 e time out Francia. Transalpine in difficoltà e Danesi a muro firma il 7-0 di una grande partenza azzurra. Italia in controllo sul 9-4. Danesi giganteggia a muro. Si aziona Gicquel ma Antropova imita Danesi a muro e sbaglia proprio Gicquel (13-6). Lubian in fast arriva a 15-7 e con Danesi non si passa. Lubian forza in battuta e Pietrini delizia la platea col pallonetto (18-8). Tanta roba e 21-8 ancora con Pietrini. Al set point ci arriva capitan Sylla e il primo set lo chiude l’errore in battuta delle francesi sul 25-14 azzurro con 6 muri italiani Francia avanti 3-1 nel secondo set e Gicquel impatta a 4. Parità anche a 7. Danesi prosegue il suo show a muro e sorpasso con Pietrini ( 9-8). Mazzanti ferma il gioco sotto 9-11. 13 a 13 con francesi fallose in battuta. ma avanti 13-16 e 15-17 col muro. Egonu avvicina le compagne sul 17-18 e impatta a 19. Ancora Egonu porta l’Italia avanti 21-20. Replica Antropova ma ace di Bauer vale il 22 pari. Il primo set point azzurro è annullato sul 24-23.Sbaglia Sylla ma poi impatta a 25. Ace all’incrocio delle righe di Antropova ma si va 26 a 26. Chiude Pietrini con l’ennesimo muro sul 28-26 e 2 a 0 Italia .con 11 muri. Italia con Lubian 5 a 2 a inizio terzo set .Sotto rete fa buona guardia Antropova due volte, Sylla spinge le compagne sul 9-3. Orro si mette in proprio e confeziona il 12-5. La Francia barcolla sul 14-5. Lubian nastro e campo avversario che vale il 16-8. Time out francese. Pietrini approfitta di una ricezione sbagliata e fionda il 19-9 e il punto successivo. Danesi è la regina dei muri. Scorrono i titoli di coda con la diagonale di Antropova e un suo muro ( 23-11). Chiude l’errore di Gicquel Italia in semifinale con la vincente di Polonia -Turchia. Medaglie a Bruxelles nel fine settimana con semifinali e finali. Sergio Martini