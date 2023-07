Volley Mercato – Il Viadana riabbraccia Daniel Codeluppi

Mantova Daniel Codeluppi torna a giocare a Viadana. Per la stagione 2023/24 sarà a disposizione dei confermatissimi coach Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi, sempre in serie B. Arriva dal Wimore, club che da Parma si è trasferito a Salsomaggiore per continuare a giocare in A3. L’esperto schiacciatore è il terzo colpo per il sestetto del presidente Valeriano Rossi, dopo il centrale Viola e il palleggiatore Ravazzini che hanno militato nei Vigili del Fuoco Reggio Emilia. Bellei, Silva, Bartoli, Giovenzana, Chiesa, Melli, Pirozzi e Carnevali i confermati. Al momento non è dato sapere se Bertoli resta, mentre Colella si è accasato al Garlasco in A3. A proposito di Wimore, confermato il centrale mantovano Manuel Bussolari.

Quinto colpo per la Davis (serie B2 femminile): dal Bedizzole di B2 giunge l’opposto Gaia Bellodi. In precedenza per rinforzare l’organico della compagine di coach Pinzi erano state ingaggiate Francesca Bello e Alberta Sgarbossa dal Vivigas Arena Castel d’Azzano, Glenda Sandrini dall’Orotig Peschiera e Alice Benetti (un ritorno) che con il Volta aveva conquistato la promozione in A2. Il libero Andrea Montagnani confermata a Piadena in B2. Farà coppia con l’altra virgiliana Chiara Anglois. Mattia Braghini, Tommaso Sarzi Sartori e Lorenzo Pellegri, cresciuti nel Volley Castiglione di Enzo Valdo, anche in questa stagione giocheranno a Brescia nel team di coach Zambonardi che milita in A2.