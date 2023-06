Perde i sensi in auto sotto il sole, 66enne salvata da due Carabinieri

CURTATONE Nella tarda mattinata di ieri due Carabinieri della Stazione di Curtatone, impegnati nel servizio di pattuglia per il controllo del territorio, hanno tratto in salvo una donna 66enne colta da malore mentre si trovava a bordo della sua autovettura. I militari, transitando in via Roma di Curtatone, notavano un’auto ferma sulla carreggiata, con il motore accesso, sotto il sole rovente di mezzogiorno. Rilevando l’anomala fermata in quel punto, prontamente si avvicinavano al veicolo, scorgendo al posto di guida una donna in apparente stato di incoscienza. Nessun sussulto della donna ai tentativi dei Carabinieri che battevano al finestrino dell’autovettura, chiusa dall’interno, per richiamare la sua attenzione. Percepita, quindi, la gravità delle sue condizioni, utilizzando l’estintore in dotazione al mezzo militare, infrangevano il finestrino lato passeggero. Estratta la malcapitata dall’abitacolo, per sottrarla al forte calore del sole nell’ora più calda della giornata, la conducevano di peso presso un vicino bar dove i carabinieri, entrambi abilitati al primo soccorso, la adagiavano a terra e provvedevano ad eseguire le prime manovre di rianimazione, in attesa dell’arrivo del personale del 118 nel frattempo allertato. La donna, che mostrava i primi segni di ripresa, veniva condotta presso il pronto soccorso dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, da dove, dopo le cure del caso, veniva dimessa in serata per fortuna senza conseguenze. I familiari della signora, avvisati prontamente dai Carabinieri di quanto occorso alla loro congiunta, rivolgevano ai militari parole di riconoscenza ed apprezzamento per quanto messo in atto con assoluta prontezza, scongiurando più gravi conseguenze.