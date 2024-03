Volontariato socio-sanitario, al via oggi il corso base di Avulss

Mantova L’Avulss Mantovana Odv associazione per il volontariato socio-sanitario, presieduta dal dottor Adriano Savioli è presente sul territorio virgiliano con forme diverse di volontariato all’ospedale “Carlo Poma” di Mantova, all’interno del quartiere di Lunetta, all’ospedale Oglio Po, all’ospedale di Borgo Mantovano (Pieve di Coriano), a Bozzolo e Castiglione delle Stiviere. I punti qualificanti del volontariato Avulss sono il dare sollievo e sostegno a chi soffre, la totale gratuità, la continuità e l’organizzazione all’interno di un gruppo, la diffusione della cultura della solidarietà e della condivisione, la collaborazione con le istituzioni e la formazione di base e permanente. A tal fine tutto è pronto per il corso base per il volontario sociosanitario che prenderà il via oggi alla sala teatro della Casa del Sole a San Silvestro di Curtatone con il saluto del presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani, del presidente della Casa del Sole Emanuele Torelli e della direttrice socio sanitaria dell’Asst Mantova Angela Bellani, del presidente Avulss Mantovana Adriano Savioli, del responsabile culturale Avulss mantovana Paola Aleotti che tratterrà l’argomento “Il ruolo del volontariato oggi dal punto di vista sociale e legislativo” e del responsabile Ufficio Pubblica Tutela Asst Mantova Marco Venturini. L’iscrizione che è completamente gratuita avverrà oggi, in occasione del primo evento del corso.