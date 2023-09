Infortunio in un cantiere edile ad Asola: grave un artigiano trasportato in elicottero a Brescia

ASOLA Grave infortunio sul lavoro intorno alle otto di questa mattina in un cantiere edile di via IV Novembre ad Asola. Un muratore che stava eseguendo un lavoro in quota su un tetto è precipitato da un’altezza di circa 10 metri e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Brescia. Particolarmente difficili sono state le operazioni di soccorso dell’artigiano, residente ad Asola e titolare di un’impresa edile insieme al fratello.

L’uomo è infatti precipitato nel cortile di un’abitazione adiacente a quella in cui stava eseguendo dei lavori sul tetto. Per questo motivo il medico del 118 è stato calato con un verricello dall’elicottero per potere poi raggiungere l’infortunato e prestargli i primi soccorsi. L’uomo è stato quindi intubato e caricato su un’ambulanza per essere infine portato in uno spiazzo nel vicino campo sportivo dove c’era l’elicottero del 118 di Brescia pronto a decollare. Sul poto sono poi intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spsal dell’Ats di Mantova per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio.