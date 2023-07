Equitazione – Trec: La Lombardia targata Eclipse conquista il Trofeo delle Regioni

Mantova Nel fine settimana lungo dal 7 al 9 Luglio gli atleti del Centro Equestre Eclipse di Motteggiana hanno difeso la Rosa Camuna al Trofeo delle Regioni di TREC (Tecniche Ricognitive Equestri Competitive) che si è tenuto al Circolo Ippico San Giorgio sugli Altipiani di Arcinazzo Romano.

La squadra over 14 composta da Ramona Rodella, Lisa Pedrazzi, Marta Fumagalli, Vanessa Busoli, Martina Bertazzoni, Andrea Demaria, Irene Alberti e Margherita Veronesi ha conquistato l’oro e l’ambito Trofeo delle Regioni, portando per la prima volta nella storia del TREC la bandiera lombarda sul gradino più alto del podio.

Durante la gara la presidente del Centro equestre Eclipse, Ramona Rodella, si è distinta con un oro in P.T.V. (Prova Terreno Vario) e un oro nella classifica generale.

Mentre Marta Fumagalli ha conquistato un bronzo nella classifica generale.

La squadra Under 14 composta da Rebecca Bacchi, Martina Portioli e Paolo Razzini si è aggiudicata il secondo posto al Trofeo delle Regioni categoria Giovanissimi. Ottima prima Rebecca Bacchi nella P.O.R. (Prova Orientamento Regolarità). Le soddisfazioni non sono finite qui: la tappa era valevole anche per il Campionato Italiano. Da applausi Lisa Pedrazzi, che ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria C4, Paolo Razzini l’oro per la categoria G3 e Rebecca Bacchi l’argento per la categoria G2.