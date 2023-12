Tennis – L’Open di Natale della Canottieri Mincio entra nel vivo

Mantova Mentre l’Open di Natale, Memorial Lanzilao, si avvicina alla composizione definitiva del tabellone principale (gli ultimi incontri di qualificazione sono terminati ieri), il tabellone di Terza categoria ha visto diversi successi per i tesserati della Canottieri Mincio. Samuele Pezzini (3.3) ha incontrato per la prima volta in carriera e battuto 6/3, 7/6 Bertacchini (Tc Ostiglia 3.4). Esordio positivo per Dario Luciani (3.3) che si è imposto 6/3 6/4 su Pietro Soldo (At Verona 3.2). Pietro Tosi (3.3) è avanzato battendo Paolo Savi (3.4, Vento di Tennis). Bruno Badalotti (4.2), da qualificato, ha detto la sua anche nel tabellone superiore, passando il turno grazie alla vittoria per 7/6 6/4 sul giovanissimo Leon Oleatti (3.4) in un derby in cui l’esperienza ha avuto la meglio sull’esuberanza giovanile. Ieri sono entrate in campo anche le teste di serie, tra cui Ludovico Ariotti (3.1) e Alessandro Picchioni (3.1), per cercare di rientrare nei nove giocatori qualificati per il tabellone finale.