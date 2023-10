PARMA Il Concerto di Gala dell’Accademia Verdiana chiude il XXIII Festival Verdi lunedì 16 ottobre 2023, ore 20.00, al Teatro Regio di Parma, segnando al tempo stesso il momento conclusivo della VI edizione del Corso di Alto Perfezionamento in Repertorio Verdiano.

I biglietti del concerto, a ingresso libero, possono essere ritirati presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma e online su teatroregioparma.it. Il concerto è dedicato alla memoria di Learco Tiberti.

I dodici allievi, i soprani Carmela Lopez, Sara Minieri, Galina Ovchinnikova, Licia Piermatteo, Lei Wu, i tenori Zizhao Chen, Anzor Pilia, Litai Zhuo, i baritoni Fernando Cisneros Oñate, Bowen Guan, Matteo Pietrapiana, il basso Bo Yang, accompagnati al pianoforte da Francesco Izzo, concludono così il percorso formativo che li ha visti impegnati, a partire dallo scorso febbraio, in lezioni e masterclass con i più rinomati interpreti verdiani al mondo. Ad arricchire le loro ultime settimane in Accademia Verdiana, le masterclass con Anna Pirozzi e Michele Pertusi, che condivideranno con gli allievi il palcoscenico del Regio in qualità di madrina e padrino d’eccezione del Gala.