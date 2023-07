Per un italiano su due la stabilità del Governo non è a rischio

ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime settimane sono emerse diverse notizie che hanno coinvolto, a vario titolo, alcuni esponenti del Governo appartenenti a Fratelli d’Italia. Vicende e situazioni che, secondo parte della popolazione italiana, sono concrete ed emerse solo casualmente nello stesso periodo, oltre ad essere frutto della maggiore visibilità data dalle posizioni di Governo e, quindi, di una attenzione specifica da parte dei media. Secondo un sondaggio di Euromedia Research, per quasi la metà degli elettori di centrodestra, invece, ci troviamo dinanzi ad un attacco politico da parte della magistratura. Situazioni che, in prevalenza, comunque, non sembrano minare la stabilità del Governo. Quasi 1 italiano su 2, infatti, ritiene queste notizie ininfluenti per la tenuta dell’Esecutivo. In questo contesto, il ruolo di Giorgia Meloni, come leader di partito e come Premier, divide il campione tra chi la ritiene assente e chi, invece, giudica il suo atteggiamento in modo positivo, mostrando di avere il polso della situazione.Un italiano su 5, viceversa, vede la Premier in sofferenza e in difficoltà nel gestire tutta la situazione. Nel complesso, ad oggi, il 40% della popolazione ritiene stabile il Governo Meloni, anche se in misura inferiore rispetto a qualche settimana fa.Il sondaggio di Euromedia Research è stato realizzato il 7 luglio 2023 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

– foto Euromedia Research –

(ITALPRESS).