Addio ad Alberto Sassi, ex segretario Amams

MANTOVA Si è improvvisamente spento l’altro ieri Alberto Sassi all’età di 77 anni , ricordato come segretario provinciale dell’Amams (Associazione Mantovana Auto e Moto storiche) per lunghi anni. Grande appassionato di auto storiche, si è sempre dato da fare nell’organizzazione di manifestazioni declinate al motorismo d’epoca alle quali aveva anche attivamente partecipato a bordo di preziose vetture.

Infatti, negli anni Novanta ha fatto coppia con l’altro mantovano Luciano Lui in alcune storiche edizioni del Gran Premio Nuvolari.

I funerali di Alberto Sassi si svolgeranno questo pomeriggio con rito religioso nella chiesa di San Pio X.