Fai: nuove iniziative e collaborazioni: il 2 settembre la mostra all’Antica Edicola

MANTOVA L’Antica Edicola dei Giornali di piazza Canossa (nella foto a fianco) è da qualche tempo tornata a essere un punto di riferimento per i cittadini mantovani. Non per la vendita di riviste, bensì come centro culturale e sede di mostre fotografiche. Dopo il restauro, promosso dalla Delegazione Fai di Mantova, alcune iniziative di richiamo sono già state realizzate, come spiegano Alessandro Catelani e Alessandra Moreschi, capo e vice capo della Delegazione. Anche l’impianto elettrico è stato sistemato e la sera il locale resta illuminato.

Il prossimo appuntamento in programma presso l’edicola è con l’esposizione fotografica di Veronica Bertoni dal titolo “Suzzara, un paese”, il 2 settembre alle 18. La novità della mostra, a cura del Delegato alla Cultura del Fai Mantova Enrico Sartorelli, è la collaborazione con Ricarica Foto Festival, manifestazione biennale rivolta alle atmosfere dell’Oltrepò, curata da Roberto Fava, e Sottomarina di Paolo Zapparoli, con il patrocinio della Fondazione Un Paese di Luzzara. Volontà del Fai e della Delegazione provinciale è, infatti, quella di ampliare le sinergie sul territorio e pensare, nel 2024, a una serie di proposte collegate da un tema comune, seppure declinato in diversi modi e comunque con attenzione alla realtà locale.

Sottomarina è un progetto che coinvolge più realtà e fotografi con diversi livelli di esperienza. Così Veronica Bertoni esordisce con la sua prima esposizione monografica, rivolta a Suzzara, il suo luogo di origine, e alla forte vocazione agricola che ancora si trova in quella zona. L’iniziativa si ispira al lavoro del fotografo statunitense Paul Strand e del regista Cesare Zavattini, realizzato a Luzzara negli anni Cinquanta, dando particolare rilievo narrativo al cambiamento come evoluzione, unico possibile modo per conservare l’essenza del tempo, la cultura e la vita di una intera comunità. Le proposte del Fai mantovano proseguono in tutta la provincia, nei mesi di settembre e ottobre. Il 16 settembre in programma dalle 14.30 a Castiglione delle Stiviere “Palazzo Bondoni Pastorio: un libro da sfogliare”, evento a cura del gruppo Fai di Castiglione delle Stiviere Alto Mantovano. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni: castiglionedellestiviere@gruppofai.fondoambiente.it. Il 23 si andrà “Sulle tracce del Convento di Sant’Agnese”, dalle 10.30. L’incontro è a cura della Delegazione Fai di Mantova, in collaborazione con il Museo Diocesano Francesco Gonzaga e Associazione Mirabilia. Turni di visita alle 10.30, 11.30, 15.30, 16.30 e 17.30. I posti sono limitati, è pertanto consigliata la prenotazione. Per informazioni: prenotazioni.mantova@faigiovani.fondoambiente.it.

Il 24 settembre, alle 16, si terrà il percorso in Te Brunetti, per conoscere la zona e la sua comunità. L’evento si inserisce nel calendario di Cammina Mantova 2023 a cura del Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga. Per informazioni e prenotazioni: Infopoint Casa del Rigoletto, telefono 0376 288208, mail: info@infopointmantova.it. Per finire, il primo ottobre, tour al Forte Magnaguti, a Borgoforte di Borgo Virgilio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.

A cura dell’Associazione Napoleonica d’Italia, in collaborazione con Delegazione Fai di Mantova, Associazione Museale Walter Rama, Associazione Divisione Pasubio, Associazione Amici del Forte. Con la partecipazione della Società di Danza di Mantova. Per informazioni: prenotazioni.mantova@faigiovani.fondoambiente.it.

Ilaria Perfetti